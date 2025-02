Ilgiorno.it - Lo slalom nella vita di Giorgio Rocca: “Le batoste, i trionfi, il cuore: serve un carattere d’acciaio”

Leggi su Ilgiorno.it

Loè la sua specialità. Vincitore di undici gare di Coppa del Mondo, e non solo, l’ex sciatore alpino,, grande atleta, ci indica il segreto per essere “campioni”, anche. Partiamo dalle sfaccettature dello sport che pratica. "Ha diverse variabili, che possono influire sui risultati. Richiede capacità istintive e comporta sacrifici. Inoltre non offre un supporto per stare seduti, per cui ci si sente un po’ vulnerabili, ma anche padroni di sé, perché i propri arti fungono da ammortizzatori. Gli sci permettono di scivolare più o meno veloci, in base alle proprie abilità. I luoghi nei quali si pratica la disciplina sono straordinari, l’aria fredda e sferzante regala intense emozioni. Ultima cosa, non meno importante, nel mio sport spesso gli insuccessi superano i risultati positivi: tutto questo fa parte dellasportiva".