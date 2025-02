Agi.it - Lo scetticismo di Ancelotti nei confronti del VAR

AGI - Si moltiplicano nelle ultime ore gli allenatori contrari, o perlomeno scettici, neidel VAR, il sistema di video-assistenza che sta rivoluzionando il calcio. Per il tecnico italiano il difetto principale di questa tecnologia è quello di togliere responsabilità agli arbitri. "È un sistema un po' pericoloso", ha sottolineato l'allenatore del Real Madrid nella conferenza stampa che precede il delicato playoff di Champions League contro il Manchester City. "È stato introdotto per evitare errori palesi ed evidenti, non per contrasti o altri interventi che riguardano il gioco del calcio". “Molte volte si cerca di togliere tutta la naturalezza del calcio a causa di un'immagine. Un sacco di contrasti, che fanno parte del gioco, si trasformano in rigori. Non so quanti giocatori siano d'accordo con queste sanzioni, con decisioni come quella di Le Normand su Borja Iglesias, quella di Tchouameni, quella di Camavinga .