Thesocialpost.it - Lo riconoscete? È Lucio Corsi! Ecco cosa faceva prima di diventare un famoso cantautore

si è rivelato uno dei protagonisti più sorprendenti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto un inatteso secondo posto con il brano “Volevo essere un duro”. Ha mantenuto costantemente posizioni di rilievo nelle votazioni e ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo stile vivace e anticonvenzionale, caratterizzato da abiti vintage trovati nei mercatini e recuperati dai suoi precedenti tour. Il cantante ha sempre affermato con orgoglio di non avvalersi di un stylist e di curare personalmente i suoi outfit da palco, incluso quello particolare con le patatine nascoste nelle spalline. Tuttavia, c’è un aspetto che ha tenuto sotto silenzio: in passato ha lavorato nel mondo della moda, sfilando per una delle Maison italiane più celebri. Leggi anche: Incidente a Toronto, aereo Delta si capovolge all’atterraggio: “Diciotto feriti”Oggi ci siamo abituati a vederecon i suoi top trasparenti, pantaloni attillati e giacche dai colori vivaci con spalline imbottite, ma com’era qualche anno fa,che si classificasse secondo a Sanremo? Basta dare un’occhiata alle foto delle sue precedenti sfilate per scoprirlo.