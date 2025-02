Thesocialpost.it - “Lo hanno fatto nei camerini”. Sanremo, scandalo a luci rosse: i due big pizzicati così

Uno, o almeno un presunto, si è improvvisamente acceso dopo il Festival di2025. Sui social, in particolare su X e TikTok, stanno infatti rimbalzando da ore indiscrezioni su un incontro molto, molto appassionato che sarebbe andato in scena neitra due dei cantanti in gara. Che a quanto pare, presi dalla libido del momento, non sarebbero riusciti a trattenersi. Leggi anche:Aerei, addio sedili. Cambiano gli interni, rivoluzione totale: ecco come viaggeremoSecondo le voci social, due dei 29 artisti scelti da Carlo Conti si sarebbero lasciati andare a momenti di intimità neidel Teatro Ariston. L’episodio si sarebbe verificato mercoledì 12 febbraio, durante la serata co-condotta da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Alcuni utenti sui social, come si legge anche sul CorSport, sostengono l’esistenza di una registrazione audio con suoni molto espliciti che documenterebbe l’accaduto, anche se al momento non è stata diffusa alcuna prova concreta.