Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tarling favorito a cronometro, occhio a Pogacar e Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadell’UAE. Nella corsa adegli Emirati Arabi va in scena unaindividuale che si svolgerà nei dintorni di Al Hudayriat Island.La prova contro il tempo si svilupperà lungo un percorso di 12.2 km totalmente pianeggianti. Lanon presenta particolari insidie con una strada molto larga che permetterà ai corridori di sviluppare grande velocità. Attenzione ad alcune curve a gomito e a due inversioni ad U che potrebbero trarre in inganno gli atleti.Jonathan(Lidl – Trek) arriva a questacon la maglia di leader sulle proprie spalle: l’azzurro ha trionfato nello sprint di ieri e proverà a difendere il simbolo del primato in unache si sposa bene con le sue caratteristiche.