Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tarling favorito a cronometro, occhio a Pogacar e Milan. Si parte alle 10:00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.58 Fari puntati su Jonathan(Lidl-Trek), che arriva con la maglia di leader. Anche se ilè Joshua(Ineos). Da non dimenticare poi Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) e Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team), oltre che ovviamente Tadej(UAE Team Emirates – XRG)9.55 La prova si svilupperà in un percorso di 12.2, totalmente pianeggianti. Non ci sono particolari insidie, anzi: la strada, molto larga, consentirà ai corridori di sviluppare grandi velocità.però ad alcune curve a gomito, oltre che a due inversioni ad U.9.53 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano poco più di cinque minuti all’inizio della secondaBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadell’UAE