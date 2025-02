Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tarling batte Bissegger e Pogacar, Ciccone il primo degli italiani

11.14 Ventiquattresima posizione per Daan Hoole (Lidl – Trek). L'olandese ha stoppato il cronometro in 13? 45?.11.13ha chiuso ladi ieri nel gruppo di testa e quindi ha il medesimo tempo di Milan in classifica generale. In caso di vittoria quest'il britannico salirebbe in cima alla graduatoria.11.11 Ilitaliano al traguardo è Giulio. L'abruzzese ha terminato la propria prova in 13'37" ed al momento occupa la dodicesima posizione.11.09 Seixas è il campione del mondo a cronometro della categoria juniores. Il francese è un grande talento e da quest'anno si confronterà con i big.11.08 Ha già smesso di piovere. Il cielo rimane chiuso e c'è un vento di 15 km/h che soffia da nord.11.06 Bjerg chiude trentaquattresimo con un ritardo di 1? 07? da