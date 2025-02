Oasport.it - LIVE Paolini-Lys, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin!07:56che si trova al momento fuori dalle 30 nella WTA race, già con un successo oggi qualche posizione la risalirebbe. Niente panico, la stagione è lunga e promette bene per l’azzurra!07:52 Si parte con una rivale che non fa paura: la tedesca d’origine ucraina Eva Lys. Dobbiamo dirlo chiaramente, non fa paura.07:46 La n.1 d’Italia deve in tutti i modi tamponare la pesante cambiale di 990 punti che ottenne vincendo il torneo 1000 nel 2024. In questo momento chiuderebbe n.6 del mondo la settimana corrente, ma c’è tempo per risalire la china: serve un’impresa!07:40 Tra circa 20? ine Lys per il match d’esordio a!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’esordio di Jasminenel torneo che nel 2024 la lancio nell’orbita del tennis femminile internazionale.