Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 7-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurra torna in campo per un punto e chiude 5 ore dopo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:14 La prossima avversaria disarà la vincente tra Kenin e Kostyuk. Siqui la, un saluto sportivo ai pazienti amici di OA Sport!16:13 Le statistiche, quasi interamente riferite alla mattinata, segnalano un migliore rendimento in battuta per la toscana, che ha messo il 64% di prime contro il 56% della rivale. Ha convertito il 67% di punti con la prima e il 55% con la seconda mentre Lys raccoglie il 50% e 48% rispettivamente su prima e seconda.16:12b. Lys 6-2, 7-5! Brutto errore di dritto della tedesca,alza il pugno: è al 3° turno del WTA 1000 di.30-40 Ci siamo! Eva Lys al servizio da sinistra.16:08 Le giocatrici stanno provando i servizi, ancora 3? di attesa.era avanti 6-2, 3-0 quando ha iniziato ad affrettare troppo i tempi, con il nervosismo per forza di cose gli è salito vedendo che ogni game ci si fermava per verificare le condizioni del