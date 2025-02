Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 6-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurra si ferma sul match point

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:16 A breve si potrà ripartire.11:14 E allora, inservienti a lavoro con sparafoglie e quant’altro. Tra qualche minuto Lys servirà da sinistra per annullare la prima palla.Ricordiamo che,ndosi un paio di minuti come succederà adesso, la situazione del campo non cambierà di una virgola. Evidentemente nella testa delc’è qualcosa che non quadra, allo squisitamente precauzionale, oggi.sidi nuovo. Forse è una tattica per farle aumentare la tensione!30-40 Servizio vincente.15-40 LUNGOOOOOOO di metri il dritto di Eva Lys!!!! Due palle.Seconda!SI GIOCAAAA!11:10 Sembra proprio esserea non voler prendersi rischi, nonostante chiudere adesso sia imperativo: visto anche il doppio impegno.Sedute le giocatrici.