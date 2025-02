Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 6-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:50di nuovo intra! Ilè asciutto!15:35 Addetti ai lavori, raccattapalle e anche il Giudice di Sedia a lavoro sul Centrale di, per cercare di procedere più spediti possibile: tra non molto si concluderà il match di Jasmine.15:15 Sono calate le tenebre su, gli operatori stanno asciugando il. Chissà che per le 15:45 si possa giocare, forse le 16 rappresentano un orario oggettivamente più realistico.15:00 Non si gioca prima delle 15:45, intanto è stato cancellato il doppio delle azzurre!14:40 Se prima le previsioni non sembravano essere così terribili, adesso mettono pioggia per tutto il pomeriggio di. Il nuovo orario ‘provvisorio’ per ora sono le 15:30, ovvero le 18:30 degli Emirati.