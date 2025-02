Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 6-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurra fermata sul match point, si complica la situazione in chiave doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:37 Purtroppoavrebbe dovuto giocare ilnon prima delle 13. A questo punto ci sentiamo di escludere che la partita tra Errani/e Panova/Stollar si possa disputare oggi, sono le 14:37 a.11:34 E allora, è arrivato uno scroscio: non si giocherà prima delle ore 12:30, ci sentiamo di dire. Una comunicazione ufficiale è arrivata, dice che non si giocherà prima delle 12 italiane: sarà pressoché impossibile.11.30 Previsioni che non mettono pioggia, ma il cielo coperto e l’umidità hanno fatto sì che la partita si allungasse tantissimo.11:23 Vi teniamo aggiornati! Partita che conta 1h25? di gioco effettivo, ma che è iniziata alle 8:10!11:20 Adesso piove un po’ più forte. Gioco sospeso: se ne vanno!11:18 Ancora non si sente pronta: fai con calma Jasmine, ci basta che tu vinca il prossimo punto.