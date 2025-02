Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 5-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: 2° set in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Gran risposta di rovescio sulla seconda morbida della tedesca.30-0 BRAVISSIMA Jasmine a domare con un tocco sotto rete una palla insidiosissima giocata da Lys.15-0 Servizio vincente!5-5 Servizio e dritto. Brava lei.40-15 NOO! Nastro vincente: quando piove grandina!30-15 Brutto errore su una comoda chiusura di rovescio per.11:01in risposta per chiuderla sul 6-2, 5-4!11:00 Ci siamo! Giocatrici di nuovo in campo! Palleggio di riscaldamento quasi concluso!!!10:50 Ancora nessun segnale di ripresa, si attende.10:37 E allora, l’azzurra si è rimessa in ottima posizione, ma serve ancora un game per il 3° turno. Siamo a 2h40 di match, giocati però solo 1h23? di match!NOOO! Si ferma Jasmine! Ci si ferma! La pioggia ha vinto ancora.