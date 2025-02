Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 5-4, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurra a tre punti dal 3° turno, ma torna la pioggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 E allora, l’si è rimessa in ottima posizione, ma serve ancora un game per il 3°. Siamo a 2h40 di match, giocati però solo 1h23? di match!NOOO! Si ferma Jasmine! Ci si ferma! Laha vinto ancora. Ci si copre in campo e sulle tribune.15-15 Lungo il dritto difensivo di Lys.15-0 Prima vincente.5-4 SERVIZIO E DRITTO!!!!!!40-30 Riga con il dritto di Lys, non arretra e non può quindi contenere in controbalzo.40-15 SERVIZIO VINCENTE SULLA RIGA!!!!!!!30-15 Non risponde di rovescio stavolta la tedesca.15-15 Super uscita lungoriga di rovescio di Lys.15-0 PRIMA VINCENTE SLICE!!!!!!4-4 LA RISPOSTA è profonda e pesante di rovescio! PESANTISSIMO AGGANCIO DI!40-A Bella risposta d’anticipo di rovescio di! Adesso c’è da chiudere!Seconda!! Solo un doppio fallo, lei che di solito esagera con i doppi errori.