Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 3-3, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: situazione mai vista, si procede di game in game!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANOOO! Non ci credo. Ragazzi qui ognici si ferma per vedere la condizione delle righe. O CI SI FERMA, O SI CONTINUA! Molto male ragazzi. Sidiin.3-3 Orribile, inspiegabile palla corta, toccata male e in rete di. Azzurra in confusione.40-15 Prova a reagire, con il cross incisivo di rovescio!40-0 Risposta di dritto sulla seconda sotto il gancio (bassa in rete).30-0 Lungo lo slice difensivo di.15-0 Prima vincente Lys. Attenzione.3-2 Spinge di dritto stavolta e mette a segno un vincente. La pausa ha sicuramente rimesso nel match Lys.40-A Nuova risposta molto profonda di rovescio di Lys, non riesce a contenere.40-40 Con il rovescio la tedesca. Aggressione sulla seconda che dà frutti.A-40 Largo l’approccio in slice di Lys! Pallada sfruttare!!40-40 Mamma mia.