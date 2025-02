Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 3-3, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: giocatrici negli spogliatoi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:56 Si prolunga quindi questo match d’esordio dell’azzurra. Che ricordiamo che giocherà anche il doppio non prima delle 13:00.Escono dal campo le! Dopo un’ora in cui si sono giocati 4 games, si torna. Incredibile!09:55con l’ombrello in mano, a colloquio con le Giudice di Sedia.NOOO! Non ci credo. Ragazzi qui ogni game ci si ferma per vedere la condizione delle righe. O CI SI FERMA, O SI CONTINUA! Molto male ragazzi. Si procede di game in game.3-3 Orribile, inspiegabile palla corta, toccata male e in rete di. Azzurra in confusione.40-15 Prova a reagire, con il cross incisivo di rovescio!40-0 Risposta di dritto sulla seconda sotto il gancio (bassa in rete).30-0 Lungo lo slice difensivo di