Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2, 3-0, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: partita interrotta per pioggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANiente, piove. Adesso ci si ferma forse per un lasso di tempo maggiore.15-15 Lungo il dritto difensivo di Jasmine.0-15 Non c’è tempo da perdere per, che giocherà in giornata anche il doppio con Errani contro Panova e Stollar!09:19 Peraltro, è l’unico campo in cui ci si è fermati. Altrove si sta giocando.Niente, ci si ferma di nuovo per asciugare le righe.3-0 Prima vincente! Scappa via all’inizio del secondo set!40-15 Non risponde di dritto la tedesca che si dispera con il suo allenatore.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Prima vincente!!!15-0 Si ferma sul nastro il rovescio lungoriga di Lys.2-0 Lungo, vola via il rovescio difensivo della tedesca! Set e break!30-40 Si allarga il lungoriga di dritto di Lys.30-30 Stecca però in palleggio l’azzurra con il dritto.