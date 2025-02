Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 5-2, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha preso il largo nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Errore gratuito di rovescio di Lys e palla set!30-30 Sbaglia peròcon un dritto interlocutorio.15-30il dritto difensivo di Lys. Non proprio il suo pane.15-15 Sbaglia un comodo rovescio d’entrata, interrotto il parziale di 9-0!0-15 Molto pesante il dritto in cross di Jasmine, altro punto per lei!5-2 Kick e rovescio lungoriga vincente!40-0di pochissimo il vincente di rovescio lungoriga di Lys.30-0 Mamma mia, non ha mezze misure la tedesca: accelera di dritto ma spedisce lunghissima la terza conclusione.15-0 Lungo il dritto lungoriga di Lys.4-2 Doppio fallo (1°) di Lys e altro break!0-40 SIII! Prende in mano il gioco con il dritto lungorigae scaglia un altro pesantissimo dritto, inside in, che dà tre chance di tornare immediatamente avanti al!0-30 PALLATA in cross di dritto scagliata dalla toscana!0-15 Favoloso rovescio lungoriga di!08:30 Si riprende subito infatti.