Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 2-1, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: primi tre game non eccezionali nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Difesa di dritto che si poteva tenere. E’ invece scappata lunga.30-30 Con il rovescio, comanda e chiude con il contropiede!30-15 Non risponde in campo di dritto la toscana.15-15 Si difende profondo, mette lungo il rovescio Lys.15-0 prima vincente Lys.2-1 A trenta l’azzurra, solo risposte sbagliate in questo 3° gioco per la tedesca.40-30 Malamente lunga di metri la ribattuta di dritto sulla seconda di Lys. Danke!30-30 Di poco largo il rovescio lungoriga diche sarebbe stato vincente.30-15 Risposta di poco fuori di dritto.15-15 In rete quella di dritto. Lys non fa della continuità il suo punto forte.0-15 Sulla riga e vincente la risposta di rovescio di Lys.1-1 A quindici la tedesca.40-15 Doppio fallo (1°).40-0 Servizio vincente.