Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 1-0, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: iniziato il torneo dell’azzurra!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Doppio fallo (1°).40-0 Servizio vincente.30-0 Altro errore in risposta, questo senza cercare di mettere peso sulla palla.15-0 Di poco lunga la risposta aggressiva di rovescio di Jas.1-0 A zero! Ottimo inizio sotto l’occhio vigile di Sara Errani e Tathiana Garbin!40-0 Lungo il dritto difensivo della tedesca.30-0 Controbalzo di dritto praticamente sulla riga di, poco può in corsa di dritto Lys.15-0 Prima vincente slice.Jasminein battuta!08:06 Per chi vince, Kenin o Kostyuk.08:04 E allora, in corso il palleggio di riscaldamento tra le due contendenti. Questo è il primo confronto diretto tra le due, distanziate di 83 posizioni in classifica.Giocatrici in campo!07:56che si trova al momento fuori dalle 30 nella WTA race, già con un successo oggi qualche posizione la risalirebbe.