Inter-news.it - LIVE – Inter-Monza Primavera 2-0: GOOOOLLL! Raddoppia Spinacce!

Inizia ildella partita di campionato tra. Sfida valida per la ventiseiesima giornata del Campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP53? GOOOOOOLLLLL!52? Vola Pinotti sulla fascia sinistra: per fermarlo Crasta è costretto a spendere un fallo e si prende il giallo46? Subito due sostituzioni per ilINIZIA IL SECONDO TEMPO!Primo tempo di grande intensità da parte dell’. Ilrisulta praticamente inesistente, facendo fatica a resistere al pressing dei nerazzurri e a mantenere il possesso. Calligaris non viene praticamente mai impegnato, mentre Mazza deve superarsi in più occasioni.