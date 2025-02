Inter-news.it - LIVE – Inter-Monza Primavera 1-0: GOOOOOLLL! Sempre De Pieri!

Inizia ildella partita di campionato tra. Sfida valida per la ventiseiesima giornata del Campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP36? GOOOOOOLLLL!! Deper l’1-0!35? ALTRO SQUILLO! Conclusione di Spinacce sul primo palo da vicinissimo!33? Alexiou resta a terra in area di rigore dopo il contrasto con Postiglione30? Bovo resta a terra dolorante dopo il fallo di Troise: ma l’arbitro non fischia26? Si rivede ildalle parti di Calligaris: i brianzoli guadagnano due angoli consecutivi24? Bellissima punizione disegnata da Berenbruch: purtroppo nessuno in area riesce ad arrivarci e alla fine Mazza mette in corner23?vento falloso su Cocchi che resta a terra e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti avversaria21? GRANDE OCCASIONE! Mazza si supera a tu per tu con De, deviando con i piedi la conclusione dell’attaccante nerazzurro20? Buon momento per l’, che spinge e crea difficoltà al