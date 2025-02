Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia favorita, Carrara vuole essere protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 15 km, in programma a Lenzerheide, terza garadei Campionati del Mondoin Svizzera. Prosegue con le donne il programma della rassegna iridata per ciò che riguarda le gare individuali. L’Italia, nelle rassegne iridate, ha ottenuto 15 podi iridati, divisi fra individuali (5), mass start (4), inseguimenti (3) e staffette (3). Dunque, almeno 3 medaglie (con quantomeno 1 oro!) in qualsiasi competizione. Tranne la sprint che anche stavolta ha detto male. Purtroppo l’Italia nellasi presenta senza le sue due stelle: Lisa Vittozzi e Dorothea WiererFinora le due individuali disputate finora, una classica e una più breve, disputate in questa stagione sono andate entrambe alla delusa di questo primo scorcio di Mondiale, la francese Lou Jeanmonnot che ha tanta voglia di riscatto ed è lanumero uno per la gara odierna.