Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia favorita, Carrara e Auchentaller mine vaganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.00: L’atleta di punta del gruppo azzurro è sicuramente Michela, reduce da una doppia top 10, che è in grande condizione sugli sci ma dovrà cercare di limitare gli errori rispetto alla gara di domenica quando ha mancato 5 bersagli che in unasarebbero deleteri.14.57: In assenza di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che non ha smaltito l’influenza che l’ha costretta a saltare l’inseguimento, le italiane prescelte per la gara di odierna saranno Hannah, Michela, Martina Trabucchi e Simona Comola.14,54: Sul podio nella primadella stagione c’era tanta Svezia, già protagonista qui a Lenzerheide, Halvaon, ed Elvira Oeberg, argento domenica nell’inseguimento. Nella seconda invece sul podio assieme a Jeanmonnot c’erano L’oro di domenica Franziska Preuss e la padrona di casa svizzera Amy Baserga.