Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi in testa, Carrara e Comola in lotta per la top 10

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.01: Un errore per Simon al quarto poligono, ha 15? di vantaggio su Halvaon. Klemencic seconda a 4? da Haecki al traguardo16.00: Un errore di Kirkeeide all’ultimo poligono, due errori di Braisaz al terzo poligono16.00. Zero di Halvaon che prova ad andarsi a prendere la medaglia!15.59: ZERO DIAL TERZO POLIGONO! E’ settima dopo tre poligoni15.58: Preuss non sbaglia mai! Zero anche al terzo poligono, è seconda alle spalle di Simon, 4 su 5 Tomingas15.57: Haecki prima al traguardo,sta guadagnando su tutte nel terzo giro15.57: ZERO DIAL QUARTO POLIGONO! Secondo posto per lei al momento15.56: Ancora lo zero di Jeanmonnot che riparte dopo tre poligoni al terzo posto. Si preannuncia una tripletta francese15.