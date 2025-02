Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic, ATP Doha 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del big match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:14 Daniil Medvedev completa la rimonta estromettendo dal torneo il connazionale Karen Khachanov. Tra poco meno di 20il via di!16:31 Il derby russo si risolverà al terzo set. Ancora circa un’ora di attesa prima dell’ingresso in campo di.15:38 Continua il momento no di Medvedev, che cede per 6-4 un lottato primo set al connazionale Khachanov. Al termine del derby russo il programma continuerà con. A tra poco!14:30 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Terminato il primo incontro sul Campo Centrale con la vittoria in due set dell’australiano De Minaur sul russo Safiullin. Spazio ora al derby russo tra Medvedev e Khachanov, poi sarà la volta del romano e della leggenda serba.