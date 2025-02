Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic, ATP Doha 2025 in DIRETTA: 1° turno stellare tra i finalisti di Wimbledon 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA SPORT! Ci attende un primodell’ATP 500 di: Matteosfida Novaknel primodel ricchissimo torneo del Qatar, noi vi offriamo qui latestuale di tutti i punti di un match che si preannuncia scoppiettante.Rivincita della finale di, vede l’azzurro provare a fare il miracolo: sconfiggere il 24 campione Slam all’esordio di un torneo che potrebbe essere fondamentale per il percorso del romano.torna alle gare dopo che si era ritirato per un problema muscolare dopo il primo set della semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev, poi liquidato da Sinner.ritrova il campo dopo essere stato eliminato, per un’inerzia nel tie-break decisivo, dall’olandese Tallon Griekspoor nel 500 di Rotterdam.