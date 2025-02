Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic 7-6 5-2, ATP Doha 2025 in DIRETTA: il serbo serve per restare nel match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Non passa la risposta di dritto di.15-30 In corridoio il dritto in avanzamento del.15-15 CHE PUNTOOOO! Recupero pazzesco spalle alla rete di Matteo!15-0 Scappa via il rovescio in back dell’italiano.5-2 Game! CHE PUNTOOO! Matteo non si impressiona dopo le difese del, continua a martellare con il dritto inside out e scardina i recuperi avversari. Dopo il cambio di camposervirà pernel.AD-40 Servizio e dritto in avanzamento ben giocato dal romano.40-40 Scappa via il dritto in controbalzo di. Parità.40-30 ACE! ACE dell’azzurro! Palla del 5-2.30-30 Servizio vincente del romano.15-30 Seconda al corpo e dritto inside out vincente di Matteo.0-30spinge sul rovescio dell’avversario causandone l’errore.