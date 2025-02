Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic 3-4, ATP Doha 2025 in DIRETTA: il romano annulla due palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Scappa via il rovescio in back del.4-4 Game. In corridoio il passante di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-0 Servizio vincente di Matteo.30-0 A metà rete il dritto difensivo del serbo.15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro.4-3 Game. Secondo ACE del game del tennista di Belgrado.40-0 Altra gran prima di Novak.30-0 Prima vincente del serbo.15-0 ACE.3-3 Game. Prima esterna vincente dell’azzurro!AD-40 Servizio e dritto inside out a bersaglio per l’italiano.40-40 ACE!40-AD Palla. Primo doppio fallo del.40-40 Servizio e dritto. Alè Matteo!30-40 ACE.15-40 Due. Che punto del balcanico, che piazza il perfetto recupero sulla palla corta dell’avversario.