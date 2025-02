Oasport.it - LIVE Berrettini-Djokovic 2-3, ATP Doha 2025 in DIRETTA: il serbo cancella tre palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Con una splendida smorzata di rovescio il tennista di Belgrado tiene la battuta.AD-40 Ilcomanda lo scambio accelerando con il rovescio lungolinea.40-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto di.AD-40 Servizio vincente di Novak.40-40 Secondo ACE consecutivo del. Parità.30-40 ACE.15-40 Servizio e schiaffo al volo vincente del tennista di Belgrado.0-40 Tre. Splendido dritto lungolinea vincente del romano!0-30si difende bene di rovescio e raccoglie l’errore dell’avversario.0-15 Primo doppio fallo del.2-2 Game. Anche l’italiano completa l’opera con l’ACE.40-0 Gran prima di Matteo.30-0 Servizio e dritto a segno per il romano.15-0 Gran dritto lungolinea in controbalzo dell’azzurro.