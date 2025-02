Genovatoday.it - Lite nel night club degenera, pugni in faccia e via il portafoglio

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un trentenne genovese per rapina e lesioni personali. L'episodio è avvenuto intorno alle 7.30 di lunedì 17 febbraio 2025 in un locale nei dintorni di Brignole.Il giovane, che ha dichiarato di essere un deejay attivo in diversi.