Bergamonews.it - Liste d’attesa e carenza di medici, il dottor Carrara: “Tanti proclami, ma le carenze restano”

“Sono stati fatti, ma nella sanitàlesia in termini di investimenti sia di risorse umane”. Così ilIvan, segretario generale della Federazione italianadi famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto della situazione sanitaria a cinque anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19.Nell’ultimo quinquennio si sono verificati imporcambiamenti: dalla crescente diffusione della telena alle case di comunità sulle cui prospettive è da tempo in corso un dibattito, il contesto è costellato da significativi cambiamenti.Abbiamo intervistato ilper saperne di più.Com’è cambiata la sanità negli ultimi cinque anni?Si sono verificati cambiamenti epocali. Alcuni erano già in corso prima del Covid e sono stati accelerati dall’emergenza sanitaria e altri hanno costituito fattori inediti.