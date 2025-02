Lanazione.it - Lista civica: "Persa un’occasione per chiudere l’inceneritore"

"La vicenda deldi Montale sembra destinata a protrarsi ancora per chissà quanti anni". E’ quanto rileva laAgliana in comune, ricordando il proprio impegno per la chiusura: "Sin dalla sua nascita, Agliana in comune ha considerato il superamento dell’impianto una priorità, proponendo una politica di gestione dei rifiuti innovativa, basata sulla riduzione della loro produzione e sull’adozione di una raccolta differenziata spinta, porta a porta. Non ci sorprende, tuttavia, il recente comunicato di Fratelli d’Italia Agliana, che tenta di sottrarsi a ogni responsabilità in merito. E’ doveroso porre alcune domande semplici e dirette: chi ha amministrato Agliana negli ultimi sei anni? Quali miglioramenti sono stati introdotti nel sistema di raccolta rifiuti durante questo periodo? Quali progetti concreti sono stati avviati per affrontare questa problematica? Chi ha avuto la possibilità dil’impianto e non lo ha fatto? La risposta è purtroppo chiara: non è stato fatto niente – sostengono da Agliana in comune –.