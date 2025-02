Inter-news.it - L’Inter subisce troppo nel finale? Il problema reale è all’inizio!

Leggi su Inter-news.it

La sconfitta delcontro la Juventus certifica unper i nerazzurri nei minuti finali. Tuttavia da un’analisi più profonda emerge come ilrisieda in un altro momento delle partite.OCCASIONE SPRECATA – La sconfitta delin casa della Juventus fa male per diversi motivi. In primis perché gli uomini di Simone Inzaghi falliscono l’occasione di andare in testa alla classifica di Serie A. Poi perché sarebbe stato un bel segnale da lanciare al Napoli, dopo il terzo pareggio consecutivo dei partenopei. Ma soprattutto perché i nerazzurri perdono una partita dominata in lungo e in largo per tutto il primo tempo, fallendo il gol del vantaggio in almeno due occasioni. Su questo torneremo più avanti, intanto concentriamoci sui problemi delnel.FINALI DRAMMATICI – Guardando alla Serie A,ha subito il 37,5% dei gol nell’ultimo quarto d’ora: 9 su 24 totali.