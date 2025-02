Tvplay.it - L’Inter ci prova subito, il bomber della Serie A è un desiderio di Inzaghi

La sconfitta contro la Juventus ha confermato ulteriormente uno dei limiti dell’attuale organico del. La dirigenza è intenzionataa porvi rimedio Una sconfitta di cui ancora non è svanita la delusione, quella subita dalcontro la Juventus. L’1-0 sancito dal gol decisivo di Conceicao ha impedito ai nerazzurri di superare il Napoli in vetta alla classifica diA a due settimane dallo scontro diretto di inizio marzo al Maradona.ci, ilA è undi– Tvplay.it (Foto LaPresse) Inter che recrimina per le occasioni da gol create (e fallite) nel primo tempo da Lautaro, Dumfries e Taremi. Per l’iraniano, sostituito nella ripresa da un Thuram non al megliocondizione per l’infortunio alla caviglia, un’altra prestazione ben al di sotto delle aspettative in una stagione con finora solo tre gol, peraltro tutti ininfluenti.