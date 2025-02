Lanazione.it - L’incubo dei dazi Usa. Ricadute sul territorio: "Puntare su India,. Cina e Emirati Arabi"

di Enrico Mattia Del Punta "In caso di nuovicon gli Stati Uniti, le imprese pisane puntino su, Sud America e, mercati in forte espansione per i settori chiave del Made in Italy, ma anche su Giappone e Canada". A dirlo è Luca Spataro, ordinario di Scienza delle finanze dell’Università di Pisa, che mette in guardia sulle possibili nuove tariffe volute da Trump e sulle conseguenze per l’export della provincia di Pisa verso gli Stati Uniti, un mercato dal valore di oltre 300 milioni di euro. Professor Spataro, se gli Stati Uniti introducesserosulle importazioni europee, quali sarebbero le conseguenze? "Nel primo semestre del 2024, l’export pisano ha già registrato un calo dell’11,3%. Nuove tariffe aggraverebbero questa tendenza, penalizzando soprattutto il comparto moda e i prodotti di alta gamma destinati agli Stati Uniti.