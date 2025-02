Formiche.net - L’incontro Usa-Russia apre una nuova fase diplomatica. Parla Missiroli

Contra le due delegazioni avvenuto questa mattina a Riad, Washington e Mosca hanno aperto ufficialmente un dialogo sul conflitto in Ucraina. E il fatto che al tavolo non siano stati coinvolti né Kyiv né i partner europei degli Stati Uniti è di per sé un segnale rilevante, che avrà delle ricadute nel prossimo futuro. Formiche.net ha chiesto ad Antonio, ex-direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già assistente del segretario generale della Nato per le emerging security challenges, di fornire la sua interpretazione sulle ultime vicende.Trump ha portato a un tavolo Mosca stravolgendo completamente i rapporti avuti dagli Stati Uniti nei confronti dellanegli ultimi anni, endo una. Washingtoncon Mosca ma non coinvolge, almeno per ora, né l’Ucraina né l’Unione europea.