L’importanza della memoria Un viaggio nel passato di Avenza

Anche, che è una piccola frazionecittà, ha una storia da raccontare. Le testimonianze più evidenti risalgono al medievo, ma, sparse tra le strade e i parchi, possiamo trovare tracce più recenti di undrammatico. Gli espertiPro Loco ci hanno guidato in unalla scoperta degli avvenimentiII guerra mondiale, attraverso luoghi e monumenti che avevamo visto molte volte senza conoscerne la storia e senza coglierne il significato profondo. I bombardamenti, ad esempio, hanno lasciato tracce visibili, infatti in via Gino Menconi rimane la facciata di una casa interamente sventrata. La popolazione per ripararsi dalle bombe si nascondeva nei rifugi antiaerei, che adsono stati ricavati all’interno di grossi tubi interrati nel Parco dedicato a Elena Guadagnucci (un’avenzina morta nella strage di Sant’Anna di Stazzema).