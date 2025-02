Lanazione.it - L’immagine dell’alluvione vista dal satellite. Elba, firmato lo stato di emergenza regionale

(Livorno), 18 febbraio 2025 – Il riversamento di grandi quantità di sedimenti trasportati dai fiumi. Ecco quello che si vede dallo spazio quando si verifica un’alluvione. IlSentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, ha catturatodella costa e dell’Arcipelago toscano colpiti dai violenti temporali dello scorso 16 febbraio. Le piogge intense hanno infatti provocato allagamenti e smottamenti. A Portoferraio, ad esempio, sono caduti oltre 65 millimetri di pioggia in un'ora. Anche nella provincia di Grosseto, tra i comuni di Orbetello e Albinia, molte abitazioni sono rimaste isolate perché le acque alluvionali hanno reso impraticabili le strade: squadre di soccorso sono state inviate per aiutare i residenti intrappolati nelle loro case o nelle auto, e per aiutare a rimuovere i detriti.