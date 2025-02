Riminitoday.it - Liceo Serpieri, scrivono i docenti: "Preoccupati per il calo di iscritti e per il programma annuale bocciato"

Leggi su Riminitoday.it

Un gruppo didelprende carta e penna e scrive per evidenziare una serie di criticità che affliggono l’istituto riminese. In particolare isonosu due fronti, ildelle iscrizioni in vista del prossimo anno scolastico e ildella.