Veronasera.it - Licenziamenti alla Breviagri, l'azienda respinge le richieste di lavoratori e sindacati

Leggi su Veronasera.it

«Lanon ha ritirato ia fronte di una nostra richiesta precisa in merito, non ci ha risposto neppure riguardonostra domanda di poter visionare il piano industriale, né ci ha risposto in merito a come sono state investite inle sovvenzioni pubbliche che ha.