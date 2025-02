Lapresse.it - Libano, l’Idf si ritira da diverse località del sud

Le forze israeliane si sonote all’alba di oggi dacittà e villaggi che avevano occupato nel sud del, mantenendo una presenza in cinque punti lungo il confine con Israele. Lo riporta Al Jazeera, citando l’Agenzia di stampa nazionale libanese. Secondo la Nna, le truppe israeliane si sonote da Yaroun, Maroun al-Ras, Blida, Meiss el-Jabal, Hula, Markaba, Odaisseh, Kfar Kila e Wazzani. I soldati libanesi e le forze dell’Unifl si sono dispiegati nelle città ‘liberate’, mentre ingegneri e operai stanno rimuovendo le barriere di terra e gli ordigni inesplosi e le granate. I funzionari libanesi hanno invitato i residenti a non entrare nei loro villaggi fino a quando l’esercito non avrà controllato le aree lasciate dall’esercito israeliano. Intanto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ha avvertito che l’esercito israeliano applicherà “con forza” l’accordo di cessate il fuoco ine agirà contro qualsiasi minaccia di Hezbollah, precisando che i soldati resteranno in 5 postazioni strategiche in