Agi.it - L'IA rende più resistente l'asfalto

AGI - Utilizzare l'intelligenza artificiale per individuare i materiali migliori per realizzare unriciclato,ed ecosostenibile: è quanto ha fatto un team di ricercatori guidati dall'università del Mississippi, che ha pubblicato i propri risultati sull'International Journal of Pavement Engineering. Gli autori hanno testato la capacità di diversi algoritmi di intelligenza artificiale di prevedere quanto bene le pavimentazioni inrealizzate con materiali di recupero possano resistere all'umidità. Quando l'acqua si infiltra nell', può rompere i legami che tengono insieme i materiali. Nel suo stato indebolito, l'ha maggiori probabilità di creparsi o comunque cedere. "Ci siamo concentrati - hanno spiegato gli autori - sui danni da umidità, che sono uno dei problemi più critici nelle pavimentazioni in, in particolare nelle regioni umide e fredde, perché provocano una serie di problemi come buche e crepe.