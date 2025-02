L’IA i dazi di Trump la Cina Mario Draghi | Ecco perché l’Ue deve agire come un solo Stato

Leggi su Open.online

L’Unione Europearispondere con velocità e decisione al nuovo contesto mondiale. Efarlo agendofosse un unico. Mentre i prezzi sono cresciuti per cause autoprodotte. E quindi si rimedia se si vuole.parla all’europarlamento per la settimana parlamentare 2025 e spiega che «da quando il rapporto èpubblicato, i cambiamenti che hanno avuto luogo sono ampiamente in linea con le tendenze che vi erano state delineate. Ma il senso di urgenza di intraprendere il cambiamento radicale che il rapporto sosteneva è diventato ancora più forte».L’Intelligenza Artificialeha spiegato a Bruxelles che il ritmo dei progressi nell’intelligenza artificiale ha accelerato rapidamente: «Abbiamo visto modelli di frontiera raggiungere quasi il 90% di accuratezza nei test di riferimento per il ragionamento scientifico.