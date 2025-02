Tuttivip.it - “L’ha fatta piangere”. Grande Fratello, pubblico in allarme: “O intervengono o finisce male”

Nel corso dell’ultima puntata del, è emerso un acceso confronto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. I due concorrenti, inizialmente legati da una forte amicizia, hanno visto il loro rapporto incrinarsi con il ritorno di Helena Prestes nella casa. Amanda ha sviluppato un legame stretto con la modella brasiliana, causando in Lorenzo un senso di esclusione e risentimento.Dopo la diretta, Lorenzo ha espresso il suo disagio ad Amanda, iniziando la conversazione con: “Io mi chiedo, ma come posso? Se mi siedo adesso su questa poltrona ne deve valere la pena.” Amanda ha risposto prontamente, suggerendo che se non avesse avuto intenzione di parlare seriamente, sarebbe stato meglio non iniziare affatto la conversazione.Lorenzo ha poi criticato Amanda per non ascoltarlo adeguatamente, facendo riferimento a episodi come le sigarette lasciate a terra e l’atteggiamento scherzoso di lei nel richiamarlo.