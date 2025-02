Anteprima24.it - L’ex giallorosso Ciano in prova con una squadra campana dello stesso girone del Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoSe son rose fioriranno per Camillo, fino allo scorso anno tra le fila del, che da questa mattina si sta allenando con la Casertana in vista di un suo possibile approdo ai Falchetti. L'attaccante di Marciane ha visto scadere il suo contratto con i giallorossi lo scorso 30 giugno e da allora è senzanonostante le tante richieste in Serie D e qualche timido sondaggio di qualche compagine di Serie C.non ha ancora sottoscritto nessun contratto con la Casertana dove resterà inqualche giorno in vista di un suo possibile tesseramento.