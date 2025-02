Lopinionista.it - Lewis Hamilton, la biografia di Frank Worrall

Ladefinitiva e indimenticabile del pilota più vincente della storia, che dal 2025 sarà nel team Ferrari, la scuderia più vincente della F1., giornalista sportivo di fama internazionale ci racconta i sacrifici del padre, le vittorie in go-kart e quel sogno: diventare il più veloce di tutti. Un viaggio incredibile nella storia di un uomo che ha raggiunto e superato i propri miti, infranto ogni record e cambiato le regole del giocoSette volte campione del mondo, oltre cento pole position, più di duecento volte sul podio in Formula 1:è una leggenda vivente. Non solo un campione, ma un uomo capace di tornare più forte di prima dopo ogni caduta, consapevole del proprio talento e delle proprie capacità; un punto di riferimento per tanti, un’icona per milioni di persone, e un idolo per i ragazzi ai margini, com’era lui stesso da bambino.