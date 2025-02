Gqitalia.it - L'Eurovision Song Contest 2025 sta scaldando già i motori

Spente le luci dell'Ariston, hai già cominciato a visitare sito e account social legati all'? No, non c'è di che preoccuparsi. Si tratta di una reazione diffusa e normalissima. Chiuso un Sanremo, parte regolarmente il conto alla rovescia per l'. Perché la musica da televotare non ci basta mai, così come commentarla sui social. Possibilmente per 4-5 giorni di fila.Alla prossima edizione della competizione internazionale mandata in onda in contemporanea in mezzo mondo, e seguita poco meno dell'halftime del super bowl, mancano tre mesi circa, ma le informazioni al riguardo non sono esigue.Chi rappresenterà l'ItaliaBella domanda! Stando alla conferenza stampa della finale sanremese, Olly, che sarebbe il designato, si è preso qualche giorno per metabolizzare intanto la vittoria del festival italiano e capire se se la sente.