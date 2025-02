Thesocialpost.it - L’Europa vieta caminetti e stufe: a partire da quando e perché. È rivolta

Potremmo presto dover dire addio ai nostrie alle nostrea legna. Lo vuole, lo vuole la nuova politica Green. La Commissione Europea sta infatti lavorando all’introduzione di nuovi standard per i sistemi di riscaldamento a legna, previsti in vigore nel 2027. Il progetto inizialmente avrebbe dovuto essere presentato a Bruxelles il 12 febbraio di quest’anno, ma le anticipazioni sulle nuove norme hanno generato subito ladi alcuni Paesi, in particolar modo Germania e Repubblica Ceca. Le nuove misure, infatti, avrebbero un impatto potenzialmente devastante per le famiglie e per le imprese. Tra le principali criticità sollevate c’è il rischio di un aumento considerevole dei prezzi, che potrebbe rendere economicamente insostenibile questa forma di riscaldamento per molte famiglie.