L’Europa tra dazi e autonomia strategica. Perché è necessario un nuovo patto industriale

La decisione del neopresidente Usa, Donald Trump, di imporre nuovisulle importazioni (e le dichiarazioni altalenanti al riguardo) rischia di togliere il sonno alle imprese che operano su scala globale, comprese quelle italiane ed europee, che vedono aggiungersi questa preoccupazione ad altre già presenti. I, che dal punto di vista americano forse possono avere una giustificazione, rischiano di innescare una spirale negativa: aumento dei costi per consumatori e aziende, riduzione della concorrenza internazionale e potenziali ritorsioni commerciali. In questo modo, il protezionismo finirà per frenare l’innovazione e rallentare la crescita economica mondiale, penalizzando soprattutto quelle realtà che basano il proprio successo su catene di approvvigionamento globali e su un modello di business fortemente orientato all’export.